POL-BOR: Gescher - Einbrecher flüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Jahnstraße; Tatzeit: 11.03.2025, zwischen 07.30 Uhr und 11.10 Uhr; Eine Musikbox der Marke JBL hat ein Unbekannter am Dienstag in Borken aus einem geparkten Auto gestohlen. Dazu kam es zwischen 07.30 Uhr und 11.10 Uhr an der Jahnstraße in Höhe einer Parkbucht. Die Täter beschädigten eine Scheibe, um an ihre Beute zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

