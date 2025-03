Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, K57 / Zu- und Ausfahrt der Bundesstraße 67; Unfallzeit: 11.03.2025, 18.33 Uhr;

Eine leicht und eine schwer verletzte Person und ein Gesamtschaden von 30.000 Euro: so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in Heiden zugetragen hat. Eine 42-Jährige aus Borken war gegen 18.33 Uhr von der B67 in Heiden abgefahren und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 57 in Fahrtrichtung Borken-Gemen abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-jährigen Heideners, der auf der Landwehr in Richtung Heiden unterwegs war. Die beiden Autofahrer wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. (sb)

