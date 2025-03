Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall fordert 3 Verletzte

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / Max-Planck-Straße; Unfallzeit: 11.03.2025, 06.35 Uhr;

Drei Verletzte und ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Ochtruper Straße / Max-Planck-Straße zugetragen hat. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Gronau befuhr gegen 06.35 Uhr die Ochtruper Straße in Fahrtrichtung Ochtrup und beabsichtigte nach links in die Max-Planck-Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW einer 65-jährigen Gronauerin. Sie und ihr 57-jähriger Beifahrer aus Ochtrup wurden dabei leicht verletzt. Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell