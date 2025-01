Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Lautenbach - Nicht vollständig erloschene Asche führte zu Brand

Gernsbach, Lautenbach (ots)

Ein Brandausbruch in einer Holzscheune eines Anwesens im Erlenweg hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Feuerwehr- und Polizeieinsätzen geführt. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte noch nicht vollständig erloschene Asche, welche in der Scheune deponiert war, ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Das gegen 23 Uhr festgestellte Feuer breitete sich auf die Stützen der Scheune aus. Nach dem Einsatz der Feuerwehren aus Lautenbach und Gernsbach konnte das Feuer gelöscht werden. Gegen 3 Uhr meldete der Geschädigte über den Notruf, dass die Scheune erneut in Brand stehe. Der Vollbrand weitete sich auf den Dachgiebel und die Hausfront aus. Die genaue Brandursache für den erneuten Brand ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

