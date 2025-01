Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Versuchter Einbruch

Schwanau (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte sich am Dienstagabend gewaltsam Zutritt in ein Wohnobjekt im "Briehelweg" zu verschaffen. Nach Ersten Erkenntnissen soll eine männliche Person gegen 18:30 Uhr versucht haben ein Fenster aufzuhebeln, um in die Wohnung zu gelangen. Durch den Lärm wurde eine Hausbewohnerin auf den Unbekannten aufmerksam und machte sich bemerkbar, sodass er in Richtung Waldweg flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, dunkle Wollmütze, dunkle Winterjacke. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07821 2770 entgegen. /em

