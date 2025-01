Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl, Täter auf frischer Tat erwischt

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend erwischte ein Imbisswagenbesitzer auf frischer Tat zwei Männer, die Lebensmittel und Getränke aus seiner Lagerhütte in der Straße "Neuer Markt" endwendeten. Die beiden verschafften sich gegen 19:20 Uhr gewaltsam Zutritt zur Hütte und flüchteten fußläufig mit dem Diebesgut. Der Geschädigte konnte ein Bild der Männer anfertigen und sie bis zu einer Asylunterkunft verfolgen. Dort konnte ein 41-jähriger mutmaßlicher Täter von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

