Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Körperliche Auseinandersetzung auf offener Straße

Rust (ots)

Am Montagabend kam es zu einer Auseinandersetzung auf offener Straße in der Nähe eines Freizeitparks in Rust. Diese ereignete sich um kurz nach 19:00 Uhr auf der K5349 auf der Höhe Wiehlerweg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 24-Jähriger, welcher sich auf der Fahrbahn befand, grundlos gegen das vorbeifahrende Fahrzeug eines anderen Mannes getreten haben. Der Besitzer des PKW stieg daraufhin aus, um den Randalierer zur Rede zu stellen. Dieser zeigt sich durchaus aggressiv und soll den Fahrer des PKW mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Infolgedessen gelang es dem Geschädigten, den aggressiven und vermutlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehenden 24-Jährigen von der Fahrbahn hinter die Leitplanke zu drängen. Ein mutiger Zeuge sowie Mitarbeiter des Freizeitparks halfen dabei, den Anfreifer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu fixieren. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

/an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell