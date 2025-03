Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erfreuliche, vorläufige Bilanz der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zum Kappessonntag

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Der Kappessonntag ist in Neuss nochmals ein besonderes Highlight. Findet an diesem Tag doch der große Umzug statt. Die Polizei war an diesem Tag und insbesondere rund um die Veranstaltung stets präsent und setzte an örtlichen Schwerpunkten zusätzliche Streifen ein. Hierdurch konnten Auseinandersetzungen im Vorfeld verhindert oder geklärt werden, so dass die Polizei eine erste positive Bilanz zieht.

In der Zeit von Sonntag (02.03.) 06:00 Uhr bis Montag (03.02.) 06:00 Uhr rückten die Ordnungshüter im Rhein-Kreis Neuss zusätzlich zum Kappessonntagszug zu 24 Einsätzen mit Karnevalsbezug aus. Die Polizei musste insgesamt 11 Platzverweise aussprechen und sechs Personen in Gewahrsam nehmen. Es wurden 16 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei den Auseinandersetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt. Zudem wurden, wie auch im letzten Jahr, keine Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe aufgenommen. Auch auf den Straßen hat die Polizei für Sicherheit gesorgt, viele Fahrzeugkontrollen durchgeführt und die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer geprüft. Dabei stellen die Beamtinnen und Beamten eine Person fest, die sich trotz vorherigem Alkoholkonsum an das Steuer gesetzt hat. Im Rahmen von Widerstandshandlungen wurden in diesem Jahr keine Polizisten verletzt.

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zieht aufgrund der vielen friedlichen Menschen rund um den Kappessonntagszug und der anderen Karnevalsveranstaltungen im Kreisgebiet ein positives Resümee.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten Randale und Gewalt auf Abstand gehalten und so den diesjährigen Karnevalssonntag mit seinen zahlreichen Veranstaltungen zu einem fröhlich-friedlichen Fest gemacht haben.

Nutzen Sie auch die weiteren Tage um fröhlich und friedlich miteinander zu feiern. Geben Sie Gewalt keinen Raum.

