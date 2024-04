Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Spielekonsole - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.04.2024) ist es in der Straße Achter de Weiden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem nach den bisherigen Erkenntnissen eine Spielekonsole entwendet wurde.

Die geschädigten Hausbewohner waren von ungefähr 19:15 Uhr bis 03:00 Uhr abwesend. In diesem Zeitraum drang eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Wohnobjekt ein und durchsuchte mehrere Räume.

Letztendlich nahm man eine Konsole in einem ungefähren Wert von 500 Euro an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell