Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in ein leerstehendes Möbelhaus

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen 05.03.2025, 08.30 Uhr, und 11.03.2025, 10.15 Uhr;

In ein leerstehendes Möbelhaus eingedrungen sind Unbekannte an der Borkener Straße in Velen-Ramsdorf. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Stahltür im rückwärtigen Bereich zu schaffen gemacht. Zu einer möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Zu dem Einbruch kam es zwischen Mittwochmorgen und Dienstagvormittag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

