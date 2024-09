Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Dreister Diebstahl im Aufzug

Mainz - Neustadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:05 Uhr war eine 89-jährige Mainzerin in ihrem Wohnhaus am Karoline-Stern-Platz mit dem Aufzug zu ihrem Stockwerk gefahren. Dabei waren zwei junge Männer mit eingestiegen und hatten sie auf der Fahrt in ein Gespräch verwickelt. Als die Frau wenig später in ihrer Wohnung ankam, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Sie hatte unmittelbar vor ihrem Heimweg noch Geld bei der Bank abgehoben und die Geldbörse in der Handtasche am Rollator verwahrt. Offenbar war sie auf dem Weg von der Bank nach Hause beobachtet und schließlich im Fahrstuhl bestohlen worden. Die beiden jungen Männer konnten nicht näher beschrieben werden.

Gerade im Hinblick auf die kommenden Weinfeste empfiehlt die Polizei: - Wertgegenstände stets eng am Körper tragen! - Handtaschen verschließen und am Körper tragen (Frontseite)!

