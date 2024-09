POL-PPMZ: Mainz - Ortungs-App führt zu 79-jährigem Handydieb

Mainz (ots) - Der 26-jährige Randalierer, den Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch in Mainz-Gonsenheim festnahmen, war am gestrigen Dienstag, nicht wie zunächst geschrieben, ebenfalls in Gonsenheim, sondern in der Mainzer Neustadt aufgefallen, als er an mehreren Fahrzeugen Autospiegel beschädigte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: ...

