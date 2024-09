Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur Pressemeldung "Aggressive Person in Gonsenheim"

Mainz (ots)

Der 26-jährige Randalierer, den Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch in Mainz-Gonsenheim festnahmen, war am gestrigen Dienstag, nicht wie zunächst geschrieben, ebenfalls in Gonsenheim, sondern in der Mainzer Neustadt aufgefallen, als er an mehreren Fahrzeugen Autospiegel beschädigte.

