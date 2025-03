POL-BOR: Vreden - Diebesgut bereitgelegt

Velen-Ramsdorf (ots) - Unfallort: Velen-Ramsdorf, An der Gräfte; Unfallzeit: 10.03.2025, zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr; Einen blauen Dacia angefahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Velen-Ramsdorf. Das Fahrzeug hatte am Montagmorgen, zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße An der Gräfte gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug im hinteren ...

