Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporteraufbrüche in Buchholz, Renzow und Lübtheen

Buchholz/Renzow/Lübtheen (ots)

Nachdem der Polizei am gestrigen Tag drei Aufbrüche von Transportern in den Ortschaften Buchholz bei Ziesendorf (Landkreis Rostock), Renzow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Lübtheen (LK Ludwigslust-Parchim) gemeldet wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen einen Firmentransporter im Bereich der Kirchenstraße in Buchholz bei Ziesendorf gewaltsam geöffnet und darin gelagerte Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Bereits in der Nacht zuvor wurden im Bereich des Landkreises Rostock Transporter aufgebrochen. (Siehe Pressemitteilung vom 06. Februar https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5965404 )

Weiterhin kam es auch im Bereich des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu zwei Fällen von Transporter-Einbrüchen. So brachen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Straße "Zum Krähenberg" in Renzow in einen Firmentransporter ein. Auch in diesem Fall wurden ersten Erkenntnissen zufolge diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen hätten unbekannte Täter versucht, auch in der Bergstraße in Lübtheen in einen Transporter einzubrechen. Dies gelang den Tätern offenbar nicht.

Der Gesamtschaden aller drei Aufbrüche beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Aufbrüchen aufgenommen, Spuren gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell