POL-HRO: Fahrzeugführerin kommt von der Straße ab und verursacht hohen Sachschaden- die Kriminalpolizei prüft eine mögliche Beeinflussung durch Medikamenteneinnahme

Landkreis Rostock/ Mönchhagen (ots)

Am gestrigen Abend erhielt das Polizeirevier Sanitz Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Mönchhagen (Landkreis Rostock), bei dem eine Fahrzeugführerin gegen mehrere Fahrzeuge gefahren sein soll.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Deutsche gegen 21:00 Uhr mit ihrem Mercedes die Straße Unterdorf als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen, einen Pferdeanhänger, einer Briefkastenanlage sowie einem Mast zusammenstieß. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde für die weitere medizinische Behandlung in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht. Inwiefern eine mögliche Beeinflussung durch Medikamenteneinnahme unfallursächlich ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Sanitz. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

