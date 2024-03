Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit zwei leicht und zwei schwerverletzten Personen

Wesel (ots)

Am Dienstag (12.02.2024) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen auf der Borkener Straße, zwischen der Van-der-Wall-Straße und der Straße Am Küning.

Der 53- jährige Fahrer eines Pkw aus Bocholt befuhr die Borkener Straße in Fahrtrichtung Bocholt als er in Höhe der Van-de-Wall-Straße aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte er zuerst mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 63- Jährigen aus Bocholt und danach mit einem dahinter fahrenden Pkw einer 26- jährigen Frau aus Bocholt.

Durch die Kollision mit dem Pkw der 26- Jährigen kam deren Fahrzeug ins Schleudern und landete auf dem Dach, der Pkw des 53- Jährigen kam im Seitengraben zum Stehen.

Der 53- Jährige Bocholter sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt, die Beifahrerin der 26- Jährigen, eine 24- Jährige Bocholterin, sowie sie selbst wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser, die 24- Jährige Bocholterin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Fahrzeuge der 26- Jährigen und des 53- Jährigen mussten aufgrund der starken Beschädigungen jeweils abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bocholter Straße und leitete den Verkehr ab.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell