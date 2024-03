POL-WES: Wesel - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: 2. Nachtragsmeldung zum Brand eines Einfamilienhauses

Rheinberg (ots) - Am Donnerstag (07.03.2024) stahlen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 18:50 Uhr Kfz Zubehör aus einer Lagerhalle einer Logistikfirma für Automotive an der Alten Landstraße. Dies brachte ein Verantwortlicher der betroffenen Firma gestern zur Anzeige. Insgesamt vier schwarze Kunststoffkisten, die die Abmessungen einer kniehohen Europalette aufweisen und in der Firma nur mit einem ...

