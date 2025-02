POL-HRO: Sattelzugmaschine auf der L11 fängt Feuer

Rostock (ots) - Am frühen Abend des 06.02.2025 kam es in der Rostocker Innenstadt zu einer spontanen Ansammlung von insgesamt etwa 65 jungen Männern zwischen ca. 20 und 40 Jahren, die sich zu Fuß durch die Rostocker Innenstadt bewegten. Die Rostocker Polizei erhielt durch einen Zeugen Kenntnis darüber, dass sich die Gruppe in den sozialen Medien dazu verabredet hatte, als Reaktion auf das versuchte Tötungsdelikt am ...

mehr