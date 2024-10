ZOLL-DD: Zur Fahndung ausgeschriebener Drogen-Kurier auf frischer Tat ertappt / Internationale Paketsendung mit 20 Kilogramm Marihuana führt zu weiteren Feststellungen

Zollfahndungsamt Dresden

Dresden; Chemnitz (ots)

Eine DHL-Sendung aus Thailand mit circa 20 Kilogramm Marihuana führte in Chemnitz am 10. September 2024 zu einer Wohnungsdurchsuchung und Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers durch Ermittler des Zollfahndungsamtes Dresden.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz durchsuchten die Zollfahnder die Wohnung des 34-jährigen Tatverdächtigen mit libyscher Staatsangehörigkeit und stellten dabei mehrere verdächtige Pakete fest. In den Räumen befanden sich neben 10 Kilogramm Marihuana, 5 Kilogramm Haschisch, ca. 700 Gramm Kokain, 15 Gramm Crystal und mehrere hundert LSD-Trips. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dem am 10.09.2024 zugestellten Paket bereits eine ähnliche Postsendung vorausgegangen war und der Beschuldigte in den vergangenen Monaten mehrfach unter falschen Personalien quer durch Europa reiste.

Der Tatverdächtige ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung wurde aufgrund zwei bestehender Haftbefehle am 10.09.2024 in Haft genommen. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Zollfahndungsamt Dresden dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell