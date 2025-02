Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in mehrere Gartenlauben in Bad Doberan ein

Landkreis Rostock/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizei in Bad Doberan Kenntnis über mehrere Einbrüche in Parzellen einer Kleingartenanlage am Buchenberg in Bad Doberan. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden der Polizei vier Einbrüche gemeldet. Dabei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäuschen und stahlen dabei teilweise Elektronikgeräte und Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen. Ob die Einbrüche im Zusammenhang mit der Diebstahlserie von Wasserhähnen aus Kleingartenanlagen im Bereich in Verbindung steht, ist ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell