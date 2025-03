POL-BOR: Ahaus - Erstmeldung: Hindenburgallee nach Verkehrsunfall gesperrt

Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen 05.03.2025, 08.30 Uhr, und 11.03.2025, 10.15 Uhr; In ein leerstehendes Möbelhaus eingedrungen sind Unbekannte an der Borkener Straße in Velen-Ramsdorf. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Stahltür im rückwärtigen Bereich zu schaffen gemacht. Zu einer möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der ...

