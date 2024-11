POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Contwig (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, wurden in der Mühlbachstraße und der Leipziger Straße, zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die unbekannten Diebe stahlen mehrere Elektrogartengeräte der Marke Stihl, sowie Elektrowerkzeuge der Marken Hilti und Makita, aus den Autos. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter in der Zeit zwischen 3 bis 4 Uhr in Contwig unterwegs waren und fragt: Hat jemand zur fraglichen ...

