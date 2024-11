Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW verkratzt/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 17.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die Fahrerseite eines blauen PKW Opel Meriva, welcher in der Sauerbruchstraße zum Parken abgestellt war. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

