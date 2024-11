Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Ladengeschäft

Bruchweiler-Bärenbach (Landkreis Südwestpfalz) (ots)

Eine Ladenbesitzerin in der Dorfstraße, wurde in der Nacht zu Donnerstag, von Einbrechern aus ihrem Schlaf gerissen. Als die Frau um kurz nach 1 Uhr laute Geräusche, aus ihrem im Erdgeschoss befindlichen Laden hörte, verständigte sie umgehend die Polizei. Aus dem Fenster heraus, konnte die Geschädigte zwei schlanke, dunkel gekleidete Personen erkennen, die in ein vor dem Geschäft geparktes Auto stiegen und flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass sich die Täter Zutritt zu dem Laden verschafften. Was genau die Diebe mitnahmen, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

