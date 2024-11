Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartengeräte und Werkzeuge aus Autos gestohlen

Contwig (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, wurden in der Mühlbachstraße und der Leipziger Straße, zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die unbekannten Diebe stahlen mehrere Elektrogartengeräte der Marke Stihl, sowie Elektrowerkzeuge der Marken Hilti und Makita, aus den Autos. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter in der Zeit zwischen 3 bis 4 Uhr in Contwig unterwegs waren und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden, auf einen niedrigen, fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

