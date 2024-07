LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Kaulsdorf (ots) - Am Sonntag, gegen 15.20 Uhr, befuhr der 28-jährige Fahrer eines Motorrades die B 85 aus Richtung Kaulsdorf kommend in Richtung Probstzella. Kurz nach dem Ortsausgang Hockeroda kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Hierbei wurde er verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

