POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung - Hindenburgallee nach Verkehrsunfall gesperrt

Ahaus (ots)

Eine leicht verletzte Person und drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von 13.800 Euro: so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in Ahaus zugetragen hat. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Ahaus befuhr gegen 11.55 Uhr die Hindenburgalle in Richtung der Straße Zum Rotering. Der Ahauser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem rechten Vorderrad gegen einen geparkten PKW und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Das Auto des Ahausers geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 84-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Hindenburgallee blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (sb)

