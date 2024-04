POL-MFR: (422) Versammlungsgeschehen am 26.04.2024 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagvormittag (25.04.2024) ereignete sich auf der Ortsverbindungstraße zwischen Nürnberg Buchenbühl und Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Mann erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Gegen 11:00 Uhr fuhr der 53-jährige BMW-Fahrer von Nürnberg in Richtung Heroldsberg und kam kurz vor Heroldsberg aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten ...

mehr