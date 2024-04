Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (421) Tödlicher Verkehrsunfall bei Heroldsberg

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagvormittag (25.04.2024) ereignete sich auf der Ortsverbindungstraße zwischen Nürnberg Buchenbühl und Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Mann erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Gegen 11:00 Uhr fuhr der 53-jährige BMW-Fahrer von Nürnberg in Richtung Heroldsberg und kam kurz vor Heroldsberg aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW X 5 überschlug sich in dem angrenzenden Waldgebiet mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu. An der Unfallstelle waren Mitarbeiter des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie mehrere Einheiten der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Die Ortsverbindungsstraße ist an der Unfallstelle aktuell noch für den Fahrzeugverkehr gesperrt (Stand 15:00 Uhr).

Erstellt durch: Moritz Schlösser

