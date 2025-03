LPI-EF: Vollstreckung von Haftbefehlen

Sömmerda (ots) - In der Nacht zum Sonntag stellte die Polizei im Bereich des Landkreises Sömmerda drei Trunkenheitsfahrten fest. Ein 17-Jähriger wurde in Kölleda unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend festgestellt. In Sömmerda fuhr ein 42-Jähriger Fahrradfahrer mit 1,85 Promille und in Eckstedt wurde ein 24-Jähriger BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend festgestellt. Bei den ...

