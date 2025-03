LPI-EF: Potpourri aus Fehlern führt zu erheblichem Schaden

Sömmerda (ots) - Am gestrigen frühen Nachmittag kam es in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 38jähriger Ford Fahrer fuhr am Stadtring in Sömmerda geradeaus über eine Kreuzung (Die Ampel zeigte grün). Leider war eine 37jährige Fahrerin eines VW nicht bei der Sache. Sie stand an der Ampel gegenüber und wollte nach Links abbiegen. Plötzlich fuhr sie los, obwohl ihre Ampel immer noch rot zeigte. Sie fuhr den bevorrechtigten Ford im Gegenverkehr frontal in die Seite. ...

