Bundespolizeidirektion München

Bundespolizei verhaftet gesuchten Vergewaltiger

Schwarzbach

Die Bundespolizei hat am Samstag (1. Februar) einen 51-jährigen Kosovaren bei Grenzkontrollen auf der A8 festgenommen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg wegen Vergewaltigung. Er wurde festgenommen.

Der 51-Jährige versuchte am Samstagmittag mit einem Reisebus in die Bundesrepublik einzureisen. Beamte der Bundespolizei stoppten den Bus und überprüften die Insassen. Bei dem Kosovaren stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Marburg wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung nach dem Mann sucht. Das Landgericht Marburg hatte ihn im Dezember 1998 zu 6 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Kosovare wollte jedoch nichts mehr von der Tat wissen und behauptete, nicht der Gesuchte zu sein. Zur Sicherung der Identität wurden dem 51-Jährigen Fingerabdrücke abgenommen. Dadurch konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei der Person um den Gesuchten handelte. Er wurde durch die Bundespolizei verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

