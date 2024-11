Polizei Dortmund

POL-DO: Gestohlenes Rad mit GPS-Sender geortet: Polizei entdeckt vier weitere Fahrräder

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1031

Mit einem GPS-Sender konnte der Anbieter eines Ortungsdienstes am Mittwoch (20.11.2024) in der Nordstadt ein gestohlenes Pedelec orten. Das Rad gehört einem 38-Jährigen Dortmunder. Ein Mitarbeiter des Dienstleisters verständigte um 19.27 Uhr die Polizei und nannte die aktuellen Standorte. Neun Minuten später sichtete die Polizei auf der Hafenautobahn einen verdächtigen Transporter. Bei der Kontrolle in Marten entdeckte das Streifenteam im Laderaum das gestohlene Pedelec des 38-Jährigen sowie vier weitere gestohlene Fahrräder.

Der GPS-Sender stellte den Weg des Transporters auf einer Karte dar: Die Fahrt führte zunächst von der Clausthaler Straße zur Alsenstraße und schließlich über die Schüchtermannstraße bis zur Mallinckrodtstraße - und von dort aus auf die Hafenautobahn, wo die Polizei dem Mercedes-Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen folgte. Da der Verdacht bestand, dass der Transporter das gestohlene Fahrrad transportiert, lotste das Streifenteam das Fahrzeug von der OWIIIa herunter.

Bei der Kontrolle in Marten fiel im Laderaum sofort das vom Eigentümer beschriebene Fahrrad auf. Anhand einer Rahmennummer konnte die Polizei feststellen, dass ein am 2. November 2024 auf der Lortzingstraße gestohlenes Fahrrad ebenfalls in dem Sprinter abtransportiert wurde. Zu drei weiteren Fahrräder lagen keine Diebstahlsanzeigen vor. Der Transporter-Fahrer (39) gab an, die Fracht nach Bulgarien transportieren zu wollen.

Zur Herkunft des georteten Rades sagte er, dieses am Mittwochabend von einem Freund erhalten zu haben. Die anderen Räder habe er vor vier Wochen günstig auf einem Trödelmarkt in Gelsenkirchen gekauft. Kaufbelege konnte der Mann nicht nachweisen - die Polizei stellte die Räder sicher, da der Verdacht bestand, dass sie gestohlen wurden. Da der 39-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung (400 Euro) zahlen.

Dank der GPS-Ortung eines Fahrrades konnte die Polizei gleich mehrere Fahrräder sicherstellen. Da ein weiterer Eigentümer den Diebstahl seines Fahrrads anzeigte, konnte die Polizei noch im Einsatz feststellen, wem das Rad gehört.

Tipp der Polizei: Zeigen Sie den Diebstahl Ihres Fahrrades sofort an. Die Rahmennummer, Hinweise auf besondere Merkmale und Fotos helfen dabei, ein gefundenes Rad schnell dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen zu können.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell