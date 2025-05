LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots) - Die Lange Straße befuhr eine Fahrzeugführerin am Dienstag in Richtung Bahnhofsplatz. Gegen 8 Uhr kam die 27-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Sowohl an dem Pkw als auch an der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden. Der Pkw ist unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Der Unfallschaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Die ...

mehr