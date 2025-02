Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei zieht Bilanz nach Versammlung in Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Das Polizeipräsidium Mittelhessen begleitete heute (08.02.2025) eine Versammlung in der Gießener Innenstadt. In der Spitze schlossen sich rund 13.000 Menschen der Versammlung "Nie wieder ist jetzt!" an. Nach einer Auftaktkundgebung am Rathausvorplatz, setzten sich gegen 15.20 Uhr die Teilnehmenden in einem Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung. Auf dem Kirchenplatz erfolgte eine Zwischenkundgebung. Im Anschluss führte der Aufzug über den Seltersweg und die Südanlage zurück zum Rathausvorplatz, wo die Versammlung gegen 19.00 Uhr endete.

Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Während der Versammlung kam es im Bereich des Anlagenrings sowie am Berliner Platz zu Einschränkungen in Straßenverkehr, die auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr hatten.

Am Bahnhof Gießen trafen gegen 13.30 Uhr 13 Personen ein, die mutmaßlich die Versammlung in der Innenstadt stören wollten. Die Polizei stellte die Personalien fest und sprach 12 Personen Platzverweise für die Gießener Innenstadt aus. Während der polizeilichen Maßnahmen erreichte eine Gruppe von ca. 80 Personen, die der Versammlung am Berliner Platz zugeordnet wurden, den Bahnhofsplatz. Hierdurch wurde der Busverkehr am Bahnhof kurzzeitig gestört. Da die Personen auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei nicht reagierten, drängten Einsatzkräfte die Gruppe ab, um den Busverkehr dort wieder zu ermöglichen.

Während einer Zwischenkundgebung auf dem Kirchenplatz, startete ein Teilnehmer der Demonstration eine Drohne. Das Regierungspräsidium Kassel als zuständige Behörde hatte Drohnenflüge im Zusammenhang mit der Versammlung untersagt. Auf den Drohnenpilot kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem stellte die Polizei die Drohne für den Zeitraum der Versammlung sicher.

Nach einer Körperverletzung und Pöbeleien kontrollierten Einsatzkräfte in der Ederstraße eine 12-köpfige Personengruppe, die der Versammlung am Berliner Platz zugeordnet wurde, und stellten bei diesen Vermummungsgegenstände und Passivbewaffnung sicher. Sieben Männer und drei Frauen wurden vor Ort entlassen, ihnen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus. Bei zwei der kontrollierten Personen stellte die Polizei Tierabwehrspray sicher. Die Männer sind vorläufig festgenommen und werden nach den polizeilichen Maßnahmen ebenfalls entlassen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Landfriedensbruches.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell