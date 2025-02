Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Linden: Drogendealer festgenommen - U-Haft

Gießen (ots)

Eine zivil eingesetzte Streife der Polizeistation Gießen Süd bemerkte am Donnerstag (6.2.) gegen kurz nach Mitternacht ein verdächtiges Fahrzeug in Großen-Linden. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer gab kurz Gas, hielt dann sein Fahrzeug an und rannte davon. Die Beamten waren jedoch schneller, holten den Flüchtigen ein und nahmen ihn fest.

Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar, der Fahrer schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Neben erlaubten Mengen Haschisch und Marihuana fanden die Beamten im Auto des Mannes auch 2,2 Gramm Amphetamin und diverse Verpackungsmaterialien. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Im Verlauf ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Gießen die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte 400 Gramm Amphetamin, 200 Gramm Haschisch, 120 Gramm Marihuana, 5 Gramm MDMA in kristalliner Form, 60 Tabletten Ecstasy, 980 Euro Bargeld, einen Schlagring sowie eine Softairpistole. Daher ordnete die Staatsanwältin in der Folge die Vorführung des 34-jährigen an. Ein Richter am Amtsgericht Gießen erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen. Die Beamten lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Pierre Gath, Pressesprecher

