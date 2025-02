Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher scheitert an gesicherter Tür + Alkoholisiert Unfall verursacht

Gießen (ots)

Staufenberg: Einbrecher scheitert an gesicherter Tür

Einer gut gesicherten Terrassentür ist es zu verdanken, dass ein Einbrecher gestern ohne Beute blieb. Zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr machte sich der Kriminelle an der Tür eines Einfamilienhauses im Lindenweg zu schaffen. Nachdem sein Aufbruchsversuch scheiterte, flüchtete er unbemerkt. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Immer wieder machen sich Einbrecher an Fenster und Türen, insbesondere Terrassentüren, zu schaffen. Eine gute Sicherung kann Einbrüche verhindern. Kostenlose Tipps zum Thema Einbruchsprävention und wie man es Einbrechern schwer machen kann, geben Ihnen die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten finden Sie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1189229382.

Gießen/A45: Alkoholisiert Unfall verursacht

Etwa 11.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls heute Morgen auf der Autobahn 45. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 44-jähriger mit seinem Mazda in Richtung Hanau. Zwischen der Anschlussstelle Gießen-Lützellinden und dem Gießener Südkreuz überholte er gegen 4.30 Uhr einen LKW mit Anhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dabei gegen die Zugmaschine. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der LKW, der Mazda sowie die Schutzplanke wurden durch den Unfall beschädigt. Zudem erlitt der Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 44-Jährige alkoholisiert am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren gegen den Autofahrer ein.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

Pierre Gath, Pressesprecher

