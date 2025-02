Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falscher Bankmitarbeiter macht Beute + Baumaschinen aus Transporter geklaut + Laptop geklaut + Rechte Parole geschmiert

Gießen (ots)

Linden: Falscher Bankmitarbeiter macht Beute

Gestern zwischen 13 Uhr und 15 Uhr waren Betrüger in Großen-Linden erfolgreich. Sie riefen einen 81-Jährigen zu Hause an und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Bei einer Abhebung habe man festgestellt, dass dem Senior mutmaßlich Falschgeld ausgezahlt wurde. Dies wolle man nun überprüfen. Als Service komme das Geld auch abholen. Schließlich wurde dem "Bankmitarbeiter" im Bereich der Ludwigstraße eine Bankkarte sowie ein niedriger, vierstelliger Bargeldbetrag ausgehändigt. Der Abholer wurde als etwa 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben und rasiert beschrieben.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Abholer gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Um es Betrügern schwer zu machen, rät die Polizei generell: Seien Sie misstrauisch und beenden Sie das Gespräch! Ihre Bank wird niemals an Ihrer Haustür nach Bargeld oder Bankkarten verlangen. Lehnen Sie ab und fragen Sie im Zweifel bei der Bank nach. Geben Sie Anrufern oder Unbekannten an der Tür niemals persönliche Daten preis. Händigen sie niemals Wertgegenstände aus. Wenden Sie sich im Zweifel immer die Polizei. Sprechen Sie mit Ihrem Umfeld und sensibilisieren Sie Angehörige.

Lich: Baumaschinen aus Transporter geklaut

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangte ein Dieb an Baumaschinen in einem geparkten Transporter. Das Fahrzeug parkte zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute Morgen, 6.50 Uhr, in der Kirchhofsgasse auf dem Parkplatz des Schwimmbads. Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Laptop geklaut

In der Liebigstraße in Höhe der Hausnummer 64 parkte ein Hyundai auf einem Parkplatz am Straßenrand. Vermutlich im Laufe der letzten Nacht klaute ein Unbekannter einen Laptop aus dem Fahrzeug. Dazu schlug er eine Seitenscheibe ein. Der Aufbruch wurde heute gegen 7.45 Uhr bemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Rechte Parole geschmiert

Mit Sprühfarbe schmierte ein Unbekannter eine rechte Parole auf ein Wahlplakat der AfD in Watzenborn-Steinberg. Der Schriftzug auf dem Plakat in der Ludwigstraße wurde gestern um 17.05 Uhr festgestellt, wann genau er aufgesprüht wurde, ist bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell