Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Anwohner überrascht Einbrecher + Drogendealer in der Innenstadt festgenommen + Haltestellen und Fahrradunterstand beschädigt + Drei Verletzte nach Unfallflucht

Gießen (ots)

Biebertal: Anwohner überrascht Einbrecher

Ein Anwohner bemerkte gestern verdächtige Geräusche, die aus Richtung eines Fensters des Einfamilienhauses kamen. Er sah nach und bemerkte gegen 18.35 Uhr zwei Einbrecher, die das Fenster bereits aufgebrochen hatten. Die dunkel gekleideten Kriminellen flüchteten sofort vom Tatort in der Straße Hohlgarten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat die beiden Einbrecher auf ihrer Flucht gesehen? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Drogendealer in der Innenstadt festgenommen

Beamte der Gießener Kontrollgruppe führten gestern verdeckte Maßnahmen im Innenstadtbereich durch. Dabei nahmen sie insbesondere auch die Drogenszene genauer unter die Lupe. Im Bereich Lindenplatz fielen den Zivilbeamten zwei Männer auf. Sie konnten beobachten, wie die beiden offenbar mit Drogen handelten. Abgesetzte Kontrollen der Käufer erhärteten den Verdacht, sodass Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen gegen 16.25 Uhr festnahmen. Beide trugen Bargeld und geringe Mengen Haschisch bei sich. Das Bargeld und die Drogen wurden beschlagnahmt. Die beiden algerischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 24 Jahren mussten mit zur Dienststelle. Ein Bereitschaftsrichter ordnete die Durchsuchung der Wohnungen der beiden Verdächtigen an. Dort konnten keine weiteren Drogen oder verbotene Gegenstände aufgefunden werden. Gegen beide leiteten die Ermittler entsprechende Strafverfahren ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Gießen: Haltestellen und Fahrradunterstand beschädigt

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gestern Abend, wie ein Unbekannter gegen 22.50 Uhr Glaselemente am Wartehäuschen einer Bushaltestelle vor einer Schule im Aulweg (Haltestelle "Paul-Meimberg-Straße") einschlug. Anschließend rannte der Mann in Richtung des Wartwegs davon. Er war etwa 180 cm groß und wurde 25-30 Jahre alt geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze aufgezogen.

Etwa eine halbe Stunde später stellten Streifenbeamte mehrere beschädigte Glasscheiben eines Fahrradunterstands im Erdkauter Weg, in Höhe der gleichnamigen Bus- und Bahnhaltestelle, fest. Auch die Glasscheibe des Bushaltestellenhäuschens wurde beschädigt. Wann genau die Scheiben eingeschlagen wurden und ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen. Insbesondere bitten sie um Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lich/L3481: Drei Verletzte nach Unfallflucht

Drei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von etwa 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (2.2.) auf der Landesstraße 3481. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhren ein Suzuki und dahinter ein Opel aus Richtung Münster kommend in Richtung Ober-Bessingen. Gegen 15.10 Uhr wollte ein von der Kreisstraße 151 (aus Richtung Ettingshausen) kommendes, graues Fahrzeug links auf die L 3481 in Richtung Münster einbiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Fahrer des Suzukis eine Vollbremsung durch. Der dahinterfahrende Opel fuhr dem Suzuki auf. Zu einem Zusammenstoß mit dem grauen Fahrzeug kam es nicht. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr das graue Auto einfach an den beiden Unfallfahrzeugen vorbei und in Richtung Münster davon.

Durch den Unfall erlitt der 81-jährige Fahrer des Suzuki sowie seine 69-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Beide Verletzte aus dem Wetteraukreis brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 64-Jährige am Steuer des Opels wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Gießen musste jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum grauen Auto geben, das in Richtung Münster davonfuhr? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer des Autos machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell