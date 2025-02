Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen/A45: Über 4 Promille am Steuer

Gießen (ots)

Einer aufmerksamen Streife der Autobahnpolizei ist es zu verdanken, dass gestern ein stark alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und möglicherweise ein Unfall verhindert wurde.

Den Beamten fiel gegen 11.25 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Autobahn 45 zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz ein BMW auf. Dessen Fahrer hatte offensichtlich Probleme beim Halten der Spur, er fuhr mehrfach über Fahrbahnmarkierungen. Die Streife entschloss sich, die Fahrt schnellstmöglich an einem sicheren Ort zu beenden und den Autofahrer auf seine Verkehrstüchtigkeit hin zu überprüfen. Statt der Streife, wie über Lichtzeichen und Schriftzüge am Streifenwagen angezeigt, zu folgen, hielt der Mann sein Fahrzeug kurzzeitig auf dem rechten Fahrstreifen der A 45 an. Glücklicherweise wurde dabei niemand gefährdet. Letztlich konnte die Kontrolle abseits der Fahrbahn sicher durchgeführt werden. Warum der 39-Jährige am Steuer des BMW Probleme hatte, die Spur zu halten und den Anweisungen zu folgen, wurde schnell klar: Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 4,22 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nachdem ein Arzt eine Blutentnahme durchgeführt hatte, wurde er entlassen. Die Beamten stellten den Führerschein des 39-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Sollten Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sein, bittet die Polizeiautobahnstation Butzbach um Hinweise unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

Pierre Gath, Pressesprecher

