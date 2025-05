LPI-NDH: E-Roller und E-Bikes aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht!

Artern (ots) - In der Straße Am Rathaus und in der Friedensstraße wurden durch Bürger mehrere Graffiti an Fassaden festgestellt, die inhaltlich den Schriftzug "Nazis töten" darstellten. Hierbei handelt es sich um eine politisch motivierte Sachbeschädigung, die entsprechende Ermittlungsverfahren der Polizei nach sich ziehen. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen. ...

mehr