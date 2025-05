Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Graffiti in Stadt gesprüht

Artern (ots)

In der Straße Am Rathaus und in der Friedensstraße wurden durch Bürger mehrere Graffiti an Fassaden festgestellt, die inhaltlich den Schriftzug "Nazis töten" darstellten. Hierbei handelt es sich um eine politisch motivierte Sachbeschädigung, die entsprechende Ermittlungsverfahren der Polizei nach sich ziehen. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen. Eines der Graffiti hatte die Maße von etwa 2,10 m mal 2,20 m.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0135601

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell