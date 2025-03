Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw landet im Straßengraben

Jeckenbach (ots)

39-Jähriger kommt mit dem Schrecken davon. Am Samstagnachmittag befuhr dieser mit seinem Pkw die L 282 von Hundsbach in Richtung Jeckenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in eine Rechtskurve die Kontrolle, geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug wurde hierbei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Fahrer und Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.|pilek

