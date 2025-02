Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Heerstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Heerstedt. Am gestrigen Dienstag (04.02.2025) kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wesermünder Straße in Heerstedt. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus.

Im Haus wurde unter anderem Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04743 9280) zu melden.

