Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsstraftaten auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Montagnachmittag (03.02.2025), gegen 15:30 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Pkw Ford an der Anschlussstelle Stotel kontrolliert, der zuvor die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven befahren hatte. Die Haftpflichtversicherung des Pkw war bereits im November 2024 erloschen, so dass sich der Fahrzeugführer, ein 48-jähriger Bremer, nun als Beschuldigter im Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Die Fahrt durfte nicht fortgesetzt werden.

Bremerhaven/BAB27. Ebenfalls am Montagnachmittag (03.02.2025), gegen 16:35 Uhr, wurde ein 50-jähriger Bremerhavener an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrolliert, der zur vor die BAB27 mit seinem LKW-Anhänger-Gespann in Richtung Cuxhaven befahren hatte. Der Kontrollierte hatte es versäumt, sich um die Verlängerung der erforderlichen Führerscheinklassen zu kümmern, so dass diese inzwischen abgelaufen war. Gegen den Fahrzeugführer und -halter wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell