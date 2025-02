POL-CUX: Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Lamstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Montagabend (03.02.2025) kam es in der Zeit von 22:45 Uhr bis 23:00 zu einem Einbruch in ein Cafe im Alten Deichweg in Cuxhaven. Der bislang unbekannte Täter gelangte über ein Seitenfenster in das Objekt, wurde hier jedoch augenscheinlich von der Inhaberin gestört und flüchtete in Richtung Hafen vom Tatort. Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten bisher leider ...

mehr