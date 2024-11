Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei nimmt eine Person in Gewahrsam

Wuppertal (ots)

Heute Vormittag (28.11.2024, gegen 09:30 Uhr) kam es auf der Schützenstraße in Solingen zu einem Polizeieinsatz. Das Ordnungsamt der Stadt Solingen forderte im Rahmen eines Einsatzes mit einem 34-jährigen Bewohner, welcher sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, die Polizei zur Unterstützung an. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entwickelte sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ein Brandgeschehen. Hinzugerufene Spezialeinheiten der Polizei überwältigten den Mann und übergaben ihn an Rettungskräfte der Feuerwehr. Über die weiteren Maßnahmen wird eine ärztliche Begutachtung entscheiden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Schützenstraße mehrere Stunden gesperrt werden. (ar)

