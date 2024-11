Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte rauben 50-Jährige in Elberfeld aus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26.11.2024, 21:55 Uhr) raubten zwei Unbekannte eine 50-jährige Frau aus, als diese sich auf ihrem Heimweg befand. Die 50-Jährige war zu Fuß auf der Hochstraße in Richtung Malerstraße unterwegs und telefonierte mit ihrem Mobiltelefon, als ihr zwei unbekannte Männer entgegenkamen. Einer der Männer griff nach dem Telefon und entriss es der Frau. Anschließend flohen die Räuber zu Fuß in Richtung Innenstadt. Beide Personen sind circa 20 Jahre alt, 1,80 m groß und von schlanker Statur. Sie trugen beide kurze Haare und Sneaker. Einer der Unbekannten war mit einem dunklen Mantel bekleidet, der zweite Täter mit einer dunklen Bomberjacke. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zu den unbekannten Angreifern haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

