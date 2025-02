POL-CUX: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. In der Nacht zum heutigen Montag (03.02.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Stader Straße. Insgesamt vier bislang unbekannte Täter drangen hierbei in das Tankstellengebäude ein und entwendeten hier einen massiven Tresor und Zigaretten. Im Anschluss flüchteten Sie mit einem, älteren, dunklen BMW Kombi vom Tatort. Sofort eingeleitete, umfangreiche ...

